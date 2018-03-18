Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%

В российском посольстве в КНДР завершилось голосование на выборах президента РФ. По данным посольства, явка избирателей составила 100 процентов.

На избирательный участок номер 8163 явились все 112 зарегистрированных избирателя, составив здесь стопроцентную явку.

Ранее сообщалось, что уже более 45 тысяч россиян проголосовали за рубежом. Напомним, голосование на президентских выборах организовано на 400 участках в 145 государствах.