Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%
В российском посольстве в КНДР завершилось голосование на выборах президента РФ. По данным посольства, явка избирателей составила 100 процентов.
На избирательный участок номер 8163 явились все 112 зарегистрированных избирателя, составив здесь стопроцентную явку.
18 марта в 20.00 по-пхеньянскому времени на избирательном участке №8163 завершилось голосование за кандидатов в Президенты России. В выборах приняли участие 112 человек - 100-процентная явка!#КНДР #Пхеньян #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос #ВыборыПрезидентаhttps://t.co/irsYLJMgxK pic.twitter.com/gl6gb4ujkh— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) March 18, 2018
Ранее сообщалось, что уже более 45 тысяч россиян проголосовали за рубежом. Напомним, голосование на президентских выборах организовано на 400 участках в 145 государствах.