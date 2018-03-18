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Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

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 Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%

Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%
16:05   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%

Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%

В российском посольстве в КНДР завершилось голосование на выборах президента РФ. По данным посольства, явка избирателей составила 100 процентов. 

На избирательный участок номер 8163 явились все 112 зарегистрированных избирателя, составив здесь стопроцентную явку. 

 

 

Ранее сообщалось, что уже более 45 тысяч россиян проголосовали за рубежом. Напомним, голосование на президентских выборах организовано на 400 участках в 145 государствах. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #кндр #выборы2018 #явка избирателей
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