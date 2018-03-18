Сергей Миронов проголосовал на выборах президента в Москве

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проголосовал на выборах президента РФ. Об этом он рассказал на странице партии в Facebook.

Политик отметил, что его радует высокая явка избирателей в центре столицы. Он подчеркнул, что на его избирательном участке (№73 в помещении гимназии № 1520) была даже очередь за бюллетенями.

Миронов также написал, что через региональные отделения партии, через центры защиты прав граждан партии «справороссам» удалось мобилизовать около 7,5 миллиона сторонников. По его словам, на данный момент из них проголосовали чуть менее половины. Он также выразил уверенность, что сегодня граждане РФ наглядно продемонстрируют солидарность и сплоченность.