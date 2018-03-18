Ни в одной стране мира нет такого уровня открытости на выборах — ЦИК РФ

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что страна продемонстрировала высокий уровень открытости на президентских выборах.

По его словам, ни в одной стране мира нет такого уровня открытости. Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта. На пост российского лидера претендуют восемь кандидатов.