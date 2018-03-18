Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Старший начальник российского миротворческого контингента полковник Сергей Рыбаков сообщил, что в Приднестровье в голосовании на выборах президента России приняли участие российские военнослужащие, которые входят в состав совместных миротворческих сил.

Миротворцы и их семьи одни из первых отдали свои голоса на избирательных пунктах в Бендерах и Дубоссарах. По словам Рыбакова, выездное голосование было организовано для тех, кто несет службу на миротворческих постах.

Офицер подчеркнул, что по сравнению с выборами в Госдуму в 2016 году на нынешнем голосовании активность возросла.