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15:47   18 Марта 2018
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Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Старший начальник российского миротворческого контингента полковник Сергей Рыбаков сообщил, что в Приднестровье в голосовании на выборах президента России приняли участие российские военнослужащие, которые входят в состав совместных миротворческих сил.

Миротворцы и их семьи одни из первых отдали свои голоса на избирательных пунктах в Бендерах и Дубоссарах. По словам Рыбакова, выездное голосование было организовано для тех, кто несет службу на миротворческих постах.

Офицер подчеркнул, что по сравнению с выборами в Госдуму в 2016 году на нынешнем голосовании активность возросла. 

Автор: Виктория Разумовская
#миротворцы #приднестровье #выборы2018
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