Трамп считает переданные Маккейбом переписки «фейковыми»
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере объяснил ситуацию с дачей показаний уволенным замглавой ФБР Эндрю Маккейбом прокурору Роберту Мюллеру.
Накануне американский лидер уволил Маккейба. Бывший заместитель главы ФБР предоставил прокурору записки, сделанные во время бесед с главой Соединенных Штатов. Мюллер ведет дело о расследовании якобы «вмешательства» России в американские выборы.
Трамп пояснил, что мало времени проводил с Маккейбом и уволенный сотрудник ФБР не делал записей во время бесед. Президент США спросил своих подписчиков, можно ли называть записки «фейковыми».
Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018