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Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями

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Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

 Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко

Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко
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15:41   18 Марта 2018
Весь мир
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Трамп считает переданные Маккейбом переписки «фейковыми»

Трамп считает переданные Маккейбом переписки «фейковыми»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере объяснил ситуацию с дачей показаний уволенным замглавой ФБР Эндрю Маккейбом прокурору Роберту Мюллеру.

Накануне американский лидер уволил Маккейба. Бывший заместитель главы ФБР предоставил прокурору записки, сделанные во время бесед с главой Соединенных Штатов. Мюллер ведет дело о расследовании якобы «вмешательства» России в американские выборы.

Трамп пояснил, что мало времени проводил с Маккейбом и уволенный сотрудник ФБР не делал записей во время бесед. Президент США спросил своих подписчиков, можно ли называть записки «фейковыми».

 

Автор: Павел Никифоров
#политика #трамп #весь мир #маккейб #мюллер #вмешательство рф в выборы в сша
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