Трамп считает переданные Маккейбом переписки «фейковыми»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере объяснил ситуацию с дачей показаний уволенным замглавой ФБР Эндрю Маккейбом прокурору Роберту Мюллеру.

Накануне американский лидер уволил Маккейба. Бывший заместитель главы ФБР предоставил прокурору записки, сделанные во время бесед с главой Соединенных Штатов. Мюллер ведет дело о расследовании якобы «вмешательства» России в американские выборы.

Трамп пояснил, что мало времени проводил с Маккейбом и уволенный сотрудник ФБР не делал записей во время бесед. Президент США спросил своих подписчиков, можно ли называть записки «фейковыми».