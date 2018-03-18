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 Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко

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15:32   18 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко

Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко

На майдане Незалежности в Киеве сегодня собрались сторонники партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Они требуют отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в жизни страны.

По предварительной оценке, на центральной площади украинской столицы находится около полутора-двух тысяч активистов. В руках у них флаги Украины, а также красно-черные флаги. Со ступенек на Монументе Независимости выступают различные общественные, политические деятели, активисты. Первым выступил диссидент, бывший нардеп Степан Хмара.

На митинг также пришла внефракционный депутат Надежда Савченко. Однако она не выступала.

Впоследствии митингующие начали разбирать металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине потери Украиной Крыма, установленные на площади за несколько дней до этого. Они уже демонтировали часть из них с помощью принесенных с собой инструментов. Полиция наблюдает за происходящим, но в ситуацию не вмешиваются.

Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #киев #саакашвили #политика #митинг #ближнее зарубежье
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