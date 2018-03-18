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15:47   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы президента России стартовали в США 

Выборы президента России стартовали в США 

В США стартовало голосование на выборах президента России. Сообщает РИА Новости.

Избирательные участки были открыты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посол РФ в США Анатолий Антонов лично открывал участок в Вашингтоне.

Для российских граждан, пребывающих на территории США  были организованы пункты для голосований в зданиях посольства РФ в Вашингтоне и трех генконсульств: в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле.

Ранее генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщало, что гарантировать безопасность помещений для проведения выборов они будут в сотрудничестве с 

Генеральное консульство России в Нью-Йорке ранее проинформировало россиян, что в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с департаментом полиции Нью-Йорка, которые усилят существующие полицейские посты.

До этого появилась информация, что кафе Village в Бруклине, в котором планировали проводить голосование, облили краской.

Все участки для голосования открылись в Америке в 8 утра по местному времени. 

В  городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфия, Чикаго голосовали досрочно.

Граждане России получили возможность проголосовать на территории 20 городов в США.

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #общество #весь мир #выборы2018
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