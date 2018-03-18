Выборы-2018: председатель Мосгордумы оценил работу столичного штаба ОП РФ
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников прокомментировал работу столичного штаба Общественной палаты РФ по наблюдению за ходом голосования.
По его словам, в столице штаб ОП РФ приступил к наблюдению в семь утра по московскому времени. В столице проблем не заметили. Было несколько сообщении о скоплении людей на участках, но этот вопрос уже решили.
Алексей Шапошников также отметил, что была информация по двум бюллетеням у одного избирателя, но с этим быстро разобрались и опечатали урну. За ходом голосования следят более 140 тысяч наблюдателей.
Ситуацию с участком 326 в городе Артем прокомментировал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев: ящик с предполагаемым вбросом опечатан, идёт расследование. Результаты будут после вскрытия ящиков. Личность женщины, осуществившей вброс, устанавливается.— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018