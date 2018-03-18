Выборы-2018: председатель Мосгордумы оценил работу столичного штаба ОП РФ

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников прокомментировал работу столичного штаба Общественной палаты РФ по наблюдению за ходом голосования.

По его словам, в столице штаб ОП РФ приступил к наблюдению в семь утра по московскому времени. В столице проблем не заметили. Было несколько сообщении о скоплении людей на участках, но этот вопрос уже решили.

Алексей Шапошников также отметил, что была информация по двум бюллетеням у одного избирателя, но с этим быстро разобрались и опечатали урну. За ходом голосования следят более 140 тысяч наблюдателей.