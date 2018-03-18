Выборы Президента 2018
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Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

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Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

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15:25   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал проведенной работе по подготовке проведения президентских выборов в Крыму.

Цеков отметил, что в настоящий момент явка «на хорошем уровне». Сообщает информационный портал «НьюИнформ».

К сенатору от Крыма обратились с вопросом о том, как организовывали голосование на полуострове. Он ответил, что жители Крыма ждали выборов с нетерпением, так как за последние годы они почувствовали изменения в лучшую сторону и им небезразлично собственное будущее и будущее своих детей.

Парламентарий рассказал, что в процессе подготовки выборов он побывал практически во всех регионах Крыма, призывая крымчан участвовать в голосовании. Настроение у людей хорошее, заметил политик.

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ  Цеков поделился своим наблюдением, что настроение жителей полуострова за последние два года значительно улучшилось, потому что люди видят осуществление крупных проектов на территории Крыма и чувствуют доброе и внимательное отношение со стороны России. В противовес этому он отметил, что крымчане знают с каким негативом к ним относится Запад.

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Политик считает, что в этой ситуации хорошая явка на выборы президента России – это хороший способ ответа западным государствам. По его прогнозу, явка составит порядка 80 процентов.

Сергей Цеков провел параллель президентских выборов РФ в 2018 году и референдумом в 2014 году. Он отметил, что в рамках существующей враждебности от западных стран, выборы могут стать даже более эмоциональным и важным фактором, чем референдум.

«Тогда были эмоции на очень высоком уровне и сейчас они не меньше», – заключил российский сенатор от Крыма.

Автор: Екатерина Розина
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