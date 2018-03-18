Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал проведенной работе по подготовке проведения президентских выборов в Крыму.

Цеков отметил, что в настоящий момент явка «на хорошем уровне». Сообщает информационный портал «НьюИнформ».

К сенатору от Крыма обратились с вопросом о том, как организовывали голосование на полуострове. Он ответил, что жители Крыма ждали выборов с нетерпением, так как за последние годы они почувствовали изменения в лучшую сторону и им небезразлично собственное будущее и будущее своих детей.

Парламентарий рассказал, что в процессе подготовки выборов он побывал практически во всех регионах Крыма, призывая крымчан участвовать в голосовании. Настроение у людей хорошее, заметил политик.

Цеков поделился своим наблюдением, что настроение жителей полуострова за последние два года значительно улучшилось, потому что люди видят осуществление крупных проектов на территории Крыма и чувствуют доброе и внимательное отношение со стороны России. В противовес этому он отметил, что крымчане знают с каким негативом к ним относится Запад.

Политик считает, что в этой ситуации хорошая явка на выборы президента России – это хороший способ ответа западным государствам. По его прогнозу, явка составит порядка 80 процентов.

Сергей Цеков провел параллель президентских выборов РФ в 2018 году и референдумом в 2014 году. Он отметил, что в рамках существующей враждебности от западных стран, выборы могут стать даже более эмоциональным и важным фактором, чем референдум.