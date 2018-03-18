Голосовать нужно всем, впереди же будущее: Петербург выбирает президента России

В Петербурге продолжаются выборы президента России. Корреспондент портала Newinform следит за ходом голосования на избирательном участке 2206, расположенном по адресу Графский, 1.

По его словам, настроение у людей «вполне бодрое». Более того, петербуржцы «с большим удовольствием» приходят на участок, чтобы отдать свой голос». Корреспондент портала отметил, что с утра голосовавших было немного, но к середине дня поток увеличился. По состоянию на 14:00 на Графском проголосовала уже 480 человек. Корреспондент заметил, что на участке очень много детей — многие приходят семьями, чтобы специально показать детям, как проходит избирательный процесс. Как, например, рассказала жительница Северной столицы Ирина Ковалева, для нее день выборов уже давно стал чем-то вроде городского или государственного праздника.

«Прежде всего, это мое право и гражданский долг. Для меня день выборов давно вышел на уровень городского или государственного праздника. Все должны голосовать, впереди же будущее. Думаю сегодня каждый петербуржец сделает правильный выбор», — сказала она.

Голосование продолжается. Избирательные участки в Петербурге завершат прием граждан в 20:00.