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 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

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15:10   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: более 45 тысяч россиян уже проголосовали за рубежом

Выборы-2018: более 45 тысяч россиян уже проголосовали за рубежом

Министерство иностранных дел РФ направило свыше 160 дипломатов из центрального аппарата на помощь избирательным комиссиям за границей.

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко в информационном центре ЦИК России сообщил, что более 45 россиян уже проголосовали за рубежом. По его словам, дипломаты взаимодействуют с Россотрудничеством и Ростуризмом.

Андрей Нестеренко отметил, что Министерство обороны и пограничная служба предусмотрели все необходимые меры, чтобы военнослужащие, находящиеся за пределами страны, проголосовали за рубежом.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #общество #выборы2018
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