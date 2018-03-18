Иностранный наблюдатель на выборах назвал Севастополь «спокойным и мирным городом»

Норвежский наблюдатель на выборах президента РФ в Севастополе Хендрик Вебер назвал город «спокойным и мирным». Он добавил, что танков на улицах, как считают западные СМИ, нет.

В беседе с ФАН Вебер отметил, что зарегистрировался наблюдателем, чтобы посмотреть за ходом голосования в России. На участках общественник беседует с руководством, узнает, поступали ли жалобы. Наблюдатель отметил, что выборы в Севастополе проходят в спокойной обстановке, а сам город — «спокойный и мирный». Он также опроверг информацию западных СМИ о том, что улицы патрулируют солдаты и танки. В Севастополе царит атмосфера праздничного дня.

Вебер считает, что для жителей Крыма дата 18 марта символична вдвойне. Во-первых, крымчане выбирают президента первый раз после референдума 2014 года. Во-вторых, именно в этот день полуостров Крым воссоединился с Россией. Норвежец подчеркнул, что иностранная делегация прибыла показать россиянам и жителям региона в частности, что не все на Западе агрессивно настроены к ним.

Делегатов сопровождает журналист из ФРГ Томас Людвиг. В разговоре с корреспондентом издания он сообщил, что посетил Севастополь впервые и не знал, чего ожидать. Людвиг удивился тому, сколько людей пришли отдать голос за своего кандидата в президенты и делают это по своей воле.

Явка избирателей в Крыму выше, чем по остальной России. На 12 часов по местному времени в Севастополе избирательные участки посетили более 35% граждан РФ. Показатель выше в два раза, чем в городах федерального значения — Москве и Петербурге.