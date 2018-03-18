Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно

Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»
Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

Российский сенатор от Крыма обещает высокую явку на выборах президента РФ 

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно

Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»
15:16   18 Марта 2018
Россия
43

Иностранный наблюдатель на выборах назвал Севастополь «спокойным и мирным городом»

Иностранный наблюдатель на выборах назвал Севастополь «спокойным и мирным городом»

Норвежский наблюдатель на выборах президента РФ в Севастополе Хендрик Вебер назвал город «спокойным и мирным». Он добавил, что танков на улицах, как считают западные СМИ, нет.

В беседе с ФАН Вебер отметил, что зарегистрировался наблюдателем, чтобы посмотреть за ходом голосования в России. На участках общественник беседует с руководством, узнает, поступали ли жалобы. Наблюдатель отметил, что выборы в Севастополе проходят в спокойной обстановке, а сам город — «спокойный и мирный». Он также опроверг информацию западных СМИ о том, что улицы патрулируют солдаты и танки. В Севастополе царит атмосфера праздничного дня.

Иностранный наблюдатель на выборах назвал Севастополь «спокойным и мирным городом»

Вебер считает, что для жителей Крыма дата 18 марта символична вдвойне. Во-первых, крымчане выбирают президента первый раз после референдума 2014 года. Во-вторых, именно в этот день полуостров Крым воссоединился с Россией. Норвежец подчеркнул, что иностранная делегация прибыла показать россиянам и жителям региона в частности, что не все на Западе агрессивно настроены к ним.

Делегатов сопровождает журналист из ФРГ Томас Людвиг. В разговоре с корреспондентом издания он сообщил, что посетил Севастополь впервые и не знал, чего ожидать. Людвиг удивился тому, сколько людей пришли отдать голос за своего кандидата в президенты и делают это по своей воле.

Явка избирателей в Крыму выше, чем по остальной России. На 12 часов по местному времени в Севастополе избирательные участки посетили более 35% граждан РФ. Показатель выше в два раза, чем в городах федерального значения — Москве и Петербурге.

Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #политика #севастополь #выборы2018 #иностранные наблюдатели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок
Ведущий «Первого канала» впервые стал избирателем на борту боевого корабля. А на этот раз проголосует в Севастополе.
13:43   18 Марта 2018
108
От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму Выборы президента 2018

От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

13:34   18 Марта 2018
5146
Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах Россия

Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

12:59   18 Марта 2018
5604
Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м Россия

Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м

12:54   18 Марта 2018
58
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС