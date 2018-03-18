Явка в Калининградской области к полудню выросла до 24,45%

Заместитель председателя областного избиркома Ярослава Орлова сообщила, что в Калининградской области к полудню явка составила 24,45 процента. По информации на данный момент, проголосовало около 193 тысяч человек.

Отмечается, что в 2012 году к этому времени явка составляла 20,8 процента. Лидерами на нынешних выборах стали город Гусев (37,08%), Балтийск (34,15%) и Зеленоградск (32,28%). В самом Калининграде отмечается явка около 20 процентов.

К 10 утра явка в регионе составила 8,19 процента.