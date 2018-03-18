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14:54   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Шипулин и вся сборная РФ по биатлону проголосовали на выборах главы государства

Шипулин и вся сборная РФ по биатлону проголосовали на выборах главы государства

Российские биатлонисты, которые сейчас находятся в Норвегии, проголосовали на выборах президента в посольстве РФ в Осло. Об этом в Instagram написал Антон Шипулин.

Олимпийский чемпион написал, что несмотря на сегодняшнюю гонку и то, что спортсмены далеко от дома, «нельзя упускать возможность выполнить гражданский долг.

Российская сборная в настоящее время принимает участие в Кубке мира по биатлону в Норвегии. Женская часть сборной сегодня приняла участие в гонке преследования. Мужская выступит в эстафете.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #шипулин #выборы-2018
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