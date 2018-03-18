Шипулин и вся сборная РФ по биатлону проголосовали на выборах главы государства

Российские биатлонисты, которые сейчас находятся в Норвегии, проголосовали на выборах президента в посольстве РФ в Осло. Об этом в Instagram написал Антон Шипулин.

Олимпийский чемпион написал, что несмотря на сегодняшнюю гонку и то, что спортсмены далеко от дома, «нельзя упускать возможность выполнить гражданский долг.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 18 Мар 2018 в 3:56 PDT

Российская сборная в настоящее время принимает участие в Кубке мира по биатлону в Норвегии. Женская часть сборной сегодня приняла участие в гонке преследования. Мужская выступит в эстафете.