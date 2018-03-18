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Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

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Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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16:42   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: как голосовали российские звезды

Выборы-2018: как голосовали российские звезды

Отправляясь на избирательный участок 18 марта, захватите фотоаппарат. В день выборов президента можно запросто встретить знаменитость.

Алиса Фрейндлих

 

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих проголосовала на избирательном участке в Петербурге. Несмотря на просьбы окруживших ее журналистов, от комментариев артистка отказалась. 

Александр Маршал

 

Певец Александр Маршал проголосовал в Новосибирске, куда он прибыл для участия в праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России.

Маршала встретил избирательный участок № 2001, размещенный в лицее № 12 на улице Серебренниковской.

Братья Запашные

 

Знаменитые представители цирковой династии братья Аскольд и Эдгард Запашные отдали голоса в Твери на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Циркачам пришлось выбирать президента не в Москве, так как представляют в Твери новую программу. Вместе с Запашными в выборах принял участие весь их коллектив. 

 

Алла Пугачева и Максим Галкин

 

Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин поставили галочку за своего кандидата на избирательном участке №697 в спорткомплексе «Звезда» в городе Звенигород.

 

Проголосовали в Звенигороде

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 

Сергей Безруков

 

Артист театра и кино Сергей Безруков проголосовал за президента в Северодвинске.  В день выборов там состоится спектакль «Пушкин», в котором он сыграет главную роль. Безруков отдал свой голос на избирательном участке номер 63, организованном в Доме народного творчества.

 

Автор: Авдотья Карамазова
#голосование #маршал #выборы2018
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