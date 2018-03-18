Выборы-2018: как голосовали российские звезды

Отправляясь на избирательный участок 18 марта, захватите фотоаппарат. В день выборов президента можно запросто встретить знаменитость.

Алиса Фрейндлих

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих проголосовала на избирательном участке в Петербурге. Несмотря на просьбы окруживших ее журналистов, от комментариев артистка отказалась.

Александр Маршал

Певец Александр Маршал проголосовал в Новосибирске, куда он прибыл для участия в праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России.

Маршала встретил избирательный участок № 2001, размещенный в лицее № 12 на улице Серебренниковской.

Братья Запашные

Знаменитые представители цирковой династии братья Аскольд и Эдгард Запашные отдали голоса в Твери на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Циркачам пришлось выбирать президента не в Москве, так как представляют в Твери новую программу. Вместе с Запашными в выборах принял участие весь их коллектив.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Артисты Алла Пугачева и Максим Галкин поставили галочку за своего кандидата на избирательном участке №697 в спорткомплексе «Звезда» в городе Звенигород.

Проголосовали в Звенигороде Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Мар 2018 в 3:20 PDT

Сергей Безруков

Артист театра и кино Сергей Безруков проголосовал за президента в Северодвинске. В день выборов там состоится спектакль «Пушкин», в котором он сыграет главную роль. Безруков отдал свой голос на избирательном участке номер 63, организованном в Доме народного творчества.