Хакеры прервали работу сайта Общественной палаты по наблюдению за выборами

Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента.

В настоящий момент проблема устранена. Об этом сообщила палата в сообщении на своем официальном канале в Telegram.

В сообщении говорится, что сайт общественныйнаблюдатель.рф был поддвержен DDoS-атаке и временно прервал свою работу. Поэтому в ближайшее время прямые трансляции на сайте ОП РФ и в соцсетях будут недоступны. Ведется работа над решением проблемы.

Спустя 8 минут появилось сообщение, в котором указали, что проблема решена и работа сайта полностью восстановлена.