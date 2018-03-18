Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ознакомилась с работой Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Глава ЦИК РФ поблагодарила волонтеров за работу. По ее словам, неравнодушные люди приложили максимум усилий, чтобы президентские выборы проходили так, как они должны проходить в столице.
«Опыт Москвы мы не раз распространяли на всю страну», — отметила Памфилова.
Явка на 12.00 по России по московскому времени – 34.72%.— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018