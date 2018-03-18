Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ознакомилась с работой Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Глава ЦИК РФ поблагодарила волонтеров за работу. По ее словам, неравнодушные люди приложили максимум усилий, чтобы президентские выборы проходили так, как они должны проходить в столице.

«Опыт Москвы мы не раз распространяли на всю страну», — отметила Памфилова.