ЦИК: Явка на выборах президента России к полудню составила 34,72%

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что явка на выборах президента России к полудню по московскому времени составила 34,72 процента.

По данным на 10 утра, явка избирателей составляла 16,55 процента. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот показатель в 2,5 раза больше, чем на президентских выборах в 2012 году.

Явка на 12.00 по России по московскому времени – 34.72%. — ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018

Сообщается, что в республике Коми явка к полудню составила 28,78 процентов, в Чечне — 40,90 процентов, а в Калининградской области — 24,45 процента.