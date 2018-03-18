Выборы-2018: посол РФ в Армении объяснил высокую явку
Посол РФ в Армении Иван Волынкин сообщил о повышенной активности на президентских выборах на участке в диппредставительстве в Ереване .
Волынкин назвал эти выборы «беспрецедентными» по количеству избирателей, которые пришли голосовать на участок в посольстве. Он добавил, что избиратели выбирают будущее своих детей и внуков.
Именно этим посол объясняет такую активность. Он отметил, что люди заинтересованы в том, чтобы страна становилась лучше, поэтому явка растет.
К часу дня (по местному времени — прим.ред.) проголосовало более 1,6 тысячи человек. Политик заявил, что это очень большая цифра, по сравнению с прошлыми выборами.
Для граждан России в Армении открыты избирательные участки на территориях посольства РФ в Ереване и российского генерального консульства в Гюмри.
Жители городов Горис, Капан и Сисиан голосовали досрочно в первых числах марта.