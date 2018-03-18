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14:31   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: посол РФ в Армении объяснил высокую явку

Выборы-2018: посол РФ в Армении объяснил высокую явку

Посол РФ в Армении Иван Волынкин сообщил о повышенной активности на президентских выборах на участке в диппредставительстве в Ереване .

Волынкин назвал эти выборы «беспрецедентными» по количеству избирателей, которые пришли голосовать на участок в посольстве. Он добавил, что избиратели выбирают будущее своих детей и внуков.

Именно этим посол объясняет такую активность. Он отметил, что люди заинтересованы в том, чтобы страна становилась лучше, поэтому явка растет.

К часу дня (по местному времени — прим.ред.) проголосовало более 1,6 тысячи человек. Политик заявил, что это очень большая цифра, по сравнению с прошлыми выборами.

Для граждан России в Армении открыты избирательные участки на территориях посольства РФ в Ереване и российского генерального консульства в Гюмри.

Жители городов Горис, Капан и Сисиан голосовали досрочно в первых числах марта.  

Автор: Екатерина Розина
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