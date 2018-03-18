Выборы-2018: россияне голосуют в Зимбабве
Избирательный участок номер 8084 открыли в посольстве РФ в Хараре в восемь утра по местному времени.
По информации посольства, россияне, проживающие в Зимбабве, пришли на президентские выборы к открытию дипломатического представительства в Хараре и проголосовали.
В Посольстве России ???????? в Зимбабве ????????проходит голосование на выборах Президента Российской Федерации #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/OuL1jVq92K— Russian Emb/Zimbabwe (@RuEmbZimbabwe) March 18, 2018