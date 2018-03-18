Собчак проголосовала на выборах главы государства

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», проголосовала на выборах главы государства.

Свой голос Собчак отдала на избирательном участке №158 в столице. Она пришла на участок с дочерью своего мужа Полиной Виторган, которая голосует впервые. Кандидат в президенты проголосовала, воспользовавшись возможностью «мобильный избиратель», чтобы посмотреть, как работает эта система.

18 марта проходят выборы главы российского государства. В выборах конкурируют восемь кандидатов, среди которых как опытные политики, так и новички. Одна из таких Собчак.