Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно

Посольство Сирии сообщило, что выборы президента РФ на территории САР прошли спокойно. Также отмечается, что явка избирателей оказалась выше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году.

В посольстве заявили, что каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Проголосовать пришли несколько сотен россиян в Дамаске. Точные цифры не называются.

Напомним, что голосование в Дамаске прошло 16 марта. 10 марта россияне могли досрочно проголосовать в провинции Хомс. Также сообщалось об организации избирательного пункта на российской военной авиабазе Хмеймим.