Выборы-2018: более трех тысяч россиян проголосовали в Таиланде
Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский сообщил, что голосование длится более девяти часов.
По его словам, более трех тысяч россиян уже проголосовали в Таиланде. В Бангкоке пришли 392 человека, в Паттайе — 1370, а на Пхукете – 1317. Также россияне уже досрочно проголосовали на острове Самуи и в городе Хуахин.
Посол России в Таиланде Кирилл Барский: «Голосование идет 9 часов, уже проголосовали около 3,5 тысяч человек». В Бангкоке – 392. В Паттайе – 1370. На Пхукете – 1317. На острове Самуи и в Хуахине было организовано досрочное голосование, голоса отдали примерно по 300 избирателей.— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018