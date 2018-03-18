Выборы-2018: более трех тысяч россиян проголосовали в Таиланде

Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский сообщил, что голосование длится более девяти часов.

По его словам, более трех тысяч россиян уже проголосовали в Таиланде. В Бангкоке пришли 392 человека, в Паттайе — 1370, а на Пхукете – 1317. Также россияне уже досрочно проголосовали на острове Самуи и в городе Хуахин.