Один россиянин проголосовал в генконсульстве РФ в Одессе

В российском генконсульстве в Одессе пока что удалось проголосовать только одному россиянину и дипломатам. Об этом сообщил ТАСС.

В ночь на 18 марта Нацгвардия Украины заблокировала консульство. К шести утра по местному времени к зданию подтянулись усиленные патрули украинских правоохранительных органов. Избирательный участок в дипмиссии открылся несмотря на сообщения о минировании.

Пока что удалось проголосовать только сотрудниками посольства и одному гражданину России, который прорвался в генконсульство. По сообщению председателя УИК Валерия Катункина, к зданию в районе 9 утра подъехал автомобиль, из которого очень громко звучал гимн Российской Федерации. Это обескуражило сотрудников Нацгвардии Украины. Как раз в это время россиянин смог проникнуть на территорию посольства.

Отмечается, что акций протеста, как это случилось в других городах страны, в Одессе не замечено. Ситуация на выборах президента РФ стабильна.