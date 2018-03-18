Сергей Безруков проголосовал на выборах президента в Северодвинске. Там сегодня состоится спектакль «Пушкин» с участием актера.

Безруков проголосовал на избирательном участке номер 63, который организован в Доме народного творчества. После голосования он побеседовал с журналистами и поклонниками. По его словам, он впервые голосует в другом городе.