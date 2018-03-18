Женщина родила ребенка на избирательном участке в Твери

В Твери организовали избирательный участок в пятом родильном доме.

Один из избирательных участков в Твери открыли в родильном доме номер пять на Петербургском шоссе. Об этом сообщает издание Тverigrad. Участок открылся в восемь утра, как и положено, а в девять утра женщина родила дочку. Ребенок появился на свет весом 3 килограмма 110 грамм. Врачи сообщают, что мама и девочка чувствуют себя хорошо.

На этом избирательном участке зарегистрировано 42 человека, из них 18 медицинские сотрудники, а остальные беременные женщины и уже родившие мамы.

Суммарно в Тверской области организовали 1218 участков, из которых только 169 в Твери. К 12 утра явка избирателей в районе Тверской области была свыше 20 процентов.