Титов пока не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Наблюдатели от «Партии Роста», от которой выдвинут кандидат в президенты РФ Борис Титов, на данный момент не отметили серьезных нарушений на выборах. Об этом сообщили пресс-служба кандидата с его слов.

«Если юристы посчитают, что имеются серьезные нарушения, то будем подавать официальную жалобу. Пока были только подозрения, намеки, но до официальных жалоб не дошло», — передала слова Титова его пресс-служба.

Он добавил, что от партии на выборах работают 1,5 тысячи членов избирательных комиссий и более 8 тысяч наблюдателей. Московский штаб «Партии Роста» сейчас мониторит социальные сети на предмет сообщений о нарушениях.