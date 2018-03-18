Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

В Хабаровском крае в 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки. Теперь в регионе начнется подсчет голосов. Отмечается, что явка на нынешних выборах превысила уровень 2012 года примерно на 3,5 процента.

Глава избиркома Геннадий Накушнов заявил, что к 18:00 явка составила почти 60 процентов. Лидирует Комсомольский район, где показатель превысил 80 процентов. По его мнению, регион преодолеет рубеж в 65-68 процентов.

Накушнов отметил, что в ходе голосования нарушений зафиксировано не было. Всего в Хабаровском крае было открыто более 800 участков для голосования.