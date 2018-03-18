Медведев с супругой проголосовали на президентских выборах РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах президента России в Москве.

Медведев, в сопровождении жены Светланы, появился на избирательном участке номер 2760 на улице Довженко в Москве.

Премьер зарегистрировался, получил и заполнил бюллетень. Его супруга тоже отдала свой голос. После осуществления гражданского долга, Медведев покинул участок без комментариев.

На прошлых выборах в 2012 году Медведев тоже голосовал на избирательном участке в гимназии номер 1448, располагающейся на улице Довженко, но в должности президента РФ.