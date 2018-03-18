Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Сотрудники представительства АО «Атомстройэкспорт» проголосовали на президентских выборах в городе Ляньюньган на востоке КНР в провинции Цзянсу, где строится Тяньваньская АЭС — крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества.

Представитель «Атомстройэкспорта» рассказал, что участок для голосования организовали сотрудники консульства РФ в Шанхае. Проголосовать пришли 136 человек. По его словам, также сотрудники российской инжиниринговой компании голосуют в Белоруссии.

«Атомстройэкспорт» — генеральный подрядчик строительства атомных электростанций за рубежом госкорпорации «Росатом». Строят Тяньваньскую АЭС совместно с Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией.