Эксперт: Явка на нынешних выборах будет значительно выше, чем шесть лет назад
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сообщил, что на Дальнем Востоке наблюдается высокая явка избирателей. По его словам, явка по стране в этот раз окажется гораздо выше, чем на президентских выборах в 2012 году.
Об этом он рассказал в интервью RT. Журавлев сообщил, что самыми активными регионами являются обычно национальные, поскольку в них людей мотивирует помимо социальной структуры еще и национальная. Он также сообщил, что ожидается высокая явка в Поволжье и Москве.
Журавлев отметил работу по информированию избирателей. По его словам, именно она отчасти повлияла на такой ажиотаж.