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Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

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Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
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Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
13:39   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Эксперт: Явка на нынешних выборах будет значительно выше, чем шесть лет назад

Эксперт: Явка на нынешних выборах будет значительно выше, чем шесть лет назад

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сообщил, что на Дальнем Востоке наблюдается высокая явка избирателей. По его словам, явка по стране в этот раз окажется гораздо выше, чем на президентских выборах в 2012 году. 

Об этом он рассказал в интервью RT. Журавлев сообщил, что самыми активными регионами являются обычно национальные, поскольку в них людей мотивирует помимо социальной структуры еще и национальная. Он также сообщил, что ожидается высокая явка в Поволжье и Москве.

Журавлев отметил работу по информированию избирателей. По его словам, именно она отчасти повлияла на такой ажиотаж. 

Автор: Виктория Разумовская
#эксперт #выборы2018 #явка избирателей
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