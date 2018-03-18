В Крыму проголосовало свыше 32 процентов избирателей за четыре часа

В Крыму к 12 часам дня явка на президентских выборах составила 32,41 процента.

Такие данные опубликовали на ресурсе ГАС «Выборы».

В воскресенье, 18 марта, Республика Крым и Севастополь впервые участвуют в выборах президента РФ после воссоединения с Россией.

На полуострове для избирателей организовано 1206 избирательных участков, включая 42 временных.

За ходом голосования следят международные наблюдатели из 20 стран, всего в республику приехало 42 специалиста из Германии, Испании, Италии, Украины, Швеции и Великобритании и других государств.