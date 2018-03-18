Выборы-2018: Жерар Депардье проголосовал в Париже

Знаменитый актер Жерар Депардье, имеющий гражданство РФ, проголосовал на выборах президента на избирательном участке в российском посольстве в Париже. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Сообщается, что Депардье пришел на избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и темных очках, хотя в Париже непогода и солнце скрыто за тучами. Актеру задали вопрос, с какими чувствами он отдавал голос.