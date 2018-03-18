Выборы Президента 2018
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Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

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13:16   18 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: Жерар Депардье проголосовал в Париже

Выборы-2018: Жерар Депардье проголосовал в Париже

Знаменитый актер Жерар Депардье, имеющий гражданство РФ, проголосовал на выборах президента на избирательном участке в российском посольстве в Париже. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Сообщается, что Депардье пришел на избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и темных очках, хотя в Париже непогода и солнце скрыто за тучами. Актеру задали вопрос, с какими чувствами он отдавал голос.

«С патриотическими, с чувством любви к России», — ответил актер.

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #депардье #весь мир #выборы2018
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