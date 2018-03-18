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Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
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13:22   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента

Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента

В голосовании на выборах президента приняли участие игроки сборной России по футболу, а также тренерский и административный штабы команды. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены проголосовали в Новогорске на избирательном участке №3026, организованном на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба «Динамо». Главный тренер Станислав Черчесов сообщил, что ради участия в выборах было принято решение сдвинуть очередную тренировку состава. 

Сообщается, что на этом же избирательном участке свои голоса отдали министр спорта России Павел Колобков, министр спорта Московской области Роман Терюшков, пятиборцы и представительницы художественной гимнастики.

Автор: Виктория Разумовская
#сборная россии по футблолу #выборы2018 #новогорск
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