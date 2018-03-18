CNN поразился энтузиазмом избирателей на выборах президента РФ

Сотрудник издания CNN Мэтью Чанс побывал на одном из избирательных участков в Москве и поразился энтузиазмом голосующих.

В беседе с порталом RT Чанс поделился впечатлениями. Журналист отметил, что граждане РФ настроены оптимистично. Явка на избирательном участке, который посетил Чанс, выглядит «довольно оживленной». Корреспондент CNN указал на целые очереди людей.

В издании полагали, что выборы пройдут «апатично», сообщил журналист. Однако голосование проходит весьма оживленно, заключил Чанс.