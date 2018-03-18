Выборы Президента 2018
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Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае

Выборы-2018: сотрудники Росатома проголосовали в районе Тяньваньской АЭС в Китае
Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

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13:23   18 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: строители проголосуют в новом терминале аэропорта Симферополь

Выборы-2018: строители проголосуют в новом терминале аэропорта Симферополь

По данным участковой избирательной комиссии, в списки избирателей внесли 705 человек.

Строители нового терминала аэропорта Симферополь проголосуют на самом большом в РФ избирательном участке. Его открыли в здании терминала. Представитель аэропорта Игорь Лаптев рассказал, что установили кабинки и урны для голосования. По состоянию на 11:00 по московскому времени проголосовали 270 избирателей.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #симферополь #выборы2018
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