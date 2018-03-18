Выборы-2018: строители проголосуют в новом терминале аэропорта Симферополь

По данным участковой избирательной комиссии, в списки избирателей внесли 705 человек.

Строители нового терминала аэропорта Симферополь проголосуют на самом большом в РФ избирательном участке. Его открыли в здании терминала. Представитель аэропорта Игорь Лаптев рассказал, что установили кабинки и урны для голосования. По состоянию на 11:00 по московскому времени проголосовали 270 избирателей.