Порядка 30 тысяч моряков дальнего плавания проголосовали на выборах президента РФ

Почти 30 тысяч моряков поучаствовали в голосовании на президентских выборах без отрыва от службы в дальнем плавании.

Около 30 тысяч моряков проголосовали на президентских выборах без отрыва от службы в дальнем плавании. Сообщил член ЦИК Сиябшах Шапиев в воскресенье.

Шапиев рассказал, что для проведения голосования для моряков дальнего плавания было организовано 963 избирательных участка, из них 306 принадлежат судовладельческим организациям.

Он уточнил, что в голосовании приняли участие 29 тысяч 605 избирателей.