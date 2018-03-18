Максим Сурайкин проголосовал на выборах президента РФ

Максим Сурайкин, являющийся лидером партии «Коммунисты России» проголосовал на выборах президента.

Политик проголосовал в Москве на избирательном участке номер 137. В избирательный пункт он пришел со своей матерью. Он также отметил «боевое настроение» у избирателей и членов комиссии.

Напомним, в России сегодня, 18 марта, проходят выборы президента страны. Избирательные участки открыты для голосования с 8 утра до 8 вечера по местному времени. После начнется подсчет голосов.