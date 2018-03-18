Выборы-2018: Наблюдатели из Польши высоко оценили ход голосования в Тверской области

Польские международные наблюдатели, работающие на выборах президента РФ в Тверской области, высоко оценили ход голосования. Об этом сообщает агентство «ТверьЛайф».

В делегации наблюдателей из Польши, в частности, работает главный редактор крупнейшего левого портала STRAJK.eu Мачей Вишневски. Он отметил высокий уровень организации выборов.

Вешневски рассказал, что как наблюдателю, ему было интересно найти, «к чему бы прицепиться», но ничего выявить не удалось. По его словам, он посетил не только те участки, которые входили в программу делегации, но и специально заглянул в первый попавшийся избирательный участок.