Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о причине незаконного блокирования доступа в избирательные участки для участия в выборах президента РФ .

Захарова подчеркнула, что сам факт блокирования доступа к избирательных участкам на территории Украины абсолютно незаконен. Сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что поскольку граждане РФ, проживающие на Украине, видят ситуацию внутри страны своими глазами, их выбор был предсказуем. А такой итог волеизъявления никак не может устроить власти Киева, добавила Захарова.

По ее словам, это основная причина беззаконного бойкотирования президентских выборов и препятствие участию в них российских граждан.