Матвиенко на выборах главы РФ проголосовала в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на выборах президента РФ проголосовала в Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости.

Политик отметила, что всегда голосует в родном городе. Матвиенко обратилась к жителям Санкт-Петербурга и призвала их прийти на избирательные участки, чтобы выбрать будущее России.

По словам спикера, город показал высокий уровень подготовки к выборам президента РФ. Матвиенко подчеркнула, что пока не поступало жалоб от петербуржцев. В Петербурге оборудовано более 1,8 тысяч избирательных участков.