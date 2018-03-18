Выборы-2018: аппарат ЦИК оперативно рассмотрит поступающие жалобы

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попросила аппарат ЦИК и правовое управление оперативно рассмотреть все жалобы, поступающие в ходе голосования на президентских выборах.

По ее словам, к обеду руководители аппарата ЦИК и правового управления проанализируют все поступившие обращения.

«Быстренько пробегитесь по тем направлениям, которые поступили», — сказала Памфилова.

Также глава ЦИК РФ попросила представителей всех кандидатов на президентский пост срочно предоставить информацию о нарушениях.

«Где вашего наблюдателя не пустили, прошу уточнить и у полиции, и по линии непосредственно кандидата», — добавил Памфилова.