Кадыров проголосовал на выборах в родной школе в Центарое

Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на президентских выборах на избирательном участке номер 165. Избирательный пункт расположен в Центароевской школе №1, где он учился.

Кадыров пришел на выборы вместе со своей матерью Аймани Кадыровой и женой Медни Кадыровой. Глава республики заявил, что рассчитывает, что в регионе будет самая высокая явка. Он также отметил отличное настроение у избирателей и членов комиссии и отсутствие проблем и нарушений процесса голосования.