Выборы Президента 2018
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Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

 Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

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Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

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КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

 Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

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12:35   18 Марта 2018
Россия
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Глава Севастополя принял участие в голосовании на выборах президента России

Глава Севастополя принял участие в голосовании на выборах президента России

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и его семья приняли участие в голосовании на выборах главы Российской Федерации.

Овсянников пришел на избирательный участок №37 с двумя сыновьями и дочерью. Губернатор отметил, что при выборах в Госдуму избирателей было гораздо меньше.

«Я очень удивлен», — сообщил политик. Глава Севастополя подчеркнул, что выборы президента РФ — важное событие для жителей города.

Выборы в Крыму проходят впервые со времен референдума 2014 года.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #севастополь #общество #овсянников #выборы2018
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