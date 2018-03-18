Глава Севастополя принял участие в голосовании на выборах президента России

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и его семья приняли участие в голосовании на выборах главы Российской Федерации.

Овсянников пришел на избирательный участок №37 с двумя сыновьями и дочерью. Губернатор отметил, что при выборах в Госдуму избирателей было гораздо меньше.

«Я очень удивлен», — сообщил политик. Глава Севастополя подчеркнул, что выборы президента РФ — важное событие для жителей города.

Выборы в Крыму проходят впервые со времен референдума 2014 года.