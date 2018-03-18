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12:35   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Полиция в Новосибирске разыскивает причастных к незаконной агитации в день проведения выборов президента РФ

Полиция в Новосибирске разыскивает причастных к незаконной агитации в день проведения выборов президента РФ

Сотрудники полиции Новосибирска 18 марта обнаружили в городе расклеенные листовки с агитационным лозунгом «За Грудинина».

Сотрудники полиции разыскивают причастных к незаконной агитации в Новосибирске. Пока никто не был задержан.

Утром в день проведения выборов президента РФ, сразу после открытия избирательных участков, сотрудниками полиции города были обнаружены листовки с незаконной агитацией за кандидата в президенты Грудинина.

О нарушении сразу же сообщили в местный отдел полиции и территориальную избирательную комиссию. Изначально агитацию заметили случайные прохожие, которые указали на нарушение полицейским.

По данному инциденту возбудили административные дела, за «проведение агитации в запрещенных местах» и «распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах».

В настоящий момент ведется розыск нарушителей, причастных к распространение незаконной агитации.

Автор: Екатерина Розина
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