Космонавт Самокутяев проголосовал на выборах в Пензе
Летчик-космонавт Александр Самокутяев проголосовал на одном из избирательных участков в Пензе.
Герой России поздравил россиян с этим знаменательным днем, отметив, что решение граждан страны сегодня отразится на их будущем и будущем их детей.
Беседуя с журналистами, Самокутяев заявил, что, принимая решение за кого отдать голос, он руководствовался сердцем и разумом.
«Считаю, что любой президент, кто бы ни был избран, должен вести свою страну к высшим целям. К победе над любыми трудностями», — добавил он.