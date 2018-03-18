Космонавт Самокутяев проголосовал на выборах в Пензе

Летчик-космонавт Александр Самокутяев проголосовал на одном из избирательных участков в Пензе.

Герой России поздравил россиян с этим знаменательным днем, отметив, что решение граждан страны сегодня отразится на их будущем и будущем их детей.

Беседуя с журналистами, Самокутяев заявил, что, принимая решение за кого отдать голос, он руководствовался сердцем и разумом.