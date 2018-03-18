Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

 Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

 Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

 КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление
12:59   18 Марта 2018
Россия
3121

Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

Обязательную процедуру проверки электронной урны выдали за «вброс» бюллетеней. 

Охотники за нарушениями на президентских выборах, что называется, перебдели и поспешили опубликовать в соцсетях видео с камер наблюдения на участке, где один мужчина методично вносит бюллетени в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней или электронная урна). На самом деле за «вброс» выдали рабочий момент тестирования КОИБов, которое проходит в обязательном порядке до открытия избирательных участков. 

О процедуре использования электронных урн рассказал ИА «Политика Сегодня» исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. 

«Тестирование проходит дважды. Таковы требования. Первый раз  — накануне голосования, то есть вчера. Проверяется, работает ли КОИБ. Второй раз  — в день голосования, до открытия избирательных участков, с 7 до 8 часов утра. Проверяется рабочее состояние аппарата, так как на ночь его отключали от питания», — пояснил собеседник агентства. 

Тестирование проходит следующим образом: КОИБ переводится в тестовый режим. В него опускаются  подлинные бюллетени, обязательно имеющие пометку «тест». Проверяется, соответствует ли число внесенных бюллетеней числу, отображаемому на табло электронной урны. После этого пробные бюллетени из КОИБа изымаются. Данные тестирования в итоговом протоколе не учитываются. Электронная урна опечатывается, переводится в рабочий режим и после этого готова к реальному голосованию. 

Автор: Таисия Смирнова
#россия #общество #коиб #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок
Ведущий «Первого канала» впервые стал избирателем на борту боевого корабля. А на этот раз проголосует в Севастополе.
13:43   18 Марта 2018
67
От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму Выборы президента 2018

От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

13:34   18 Марта 2018
66
Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах Россия

Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

12:59   18 Марта 2018
3116
Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м Россия

Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м

12:54   18 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС