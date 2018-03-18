Обычный тест КОИБа возбудил охотников за нарушениями на выборах

Обязательную процедуру проверки электронной урны выдали за «вброс» бюллетеней.

Охотники за нарушениями на президентских выборах, что называется, перебдели и поспешили опубликовать в соцсетях видео с камер наблюдения на участке, где один мужчина методично вносит бюллетени в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней или электронная урна). На самом деле за «вброс» выдали рабочий момент тестирования КОИБов, которое проходит в обязательном порядке до открытия избирательных участков.

О процедуре использования электронных урн рассказал ИА «Политика Сегодня» исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.

«Тестирование проходит дважды. Таковы требования. Первый раз — накануне голосования, то есть вчера. Проверяется, работает ли КОИБ. Второй раз — в день голосования, до открытия избирательных участков, с 7 до 8 часов утра. Проверяется рабочее состояние аппарата, так как на ночь его отключали от питания», — пояснил собеседник агентства.

Тестирование проходит следующим образом: КОИБ переводится в тестовый режим. В него опускаются подлинные бюллетени, обязательно имеющие пометку «тест». Проверяется, соответствует ли число внесенных бюллетеней числу, отображаемому на табло электронной урны. После этого пробные бюллетени из КОИБа изымаются. Данные тестирования в итоговом протоколе не учитываются. Электронная урна опечатывается, переводится в рабочий режим и после этого готова к реальному голосованию.