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12:45   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: Бабурин проголосовал на избирательном участке в РАН

Выборы-2018: Бабурин проголосовал на избирательном участке в РАН

Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, выдвинутый на выборы президента РФ от партии «Российский общенародный союз», проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве. Кандидат приехал на избирательный участок с семьей.

Бабурин был вице-спикером Госдумы в созывах 1996-1999 и 2004-2007 годов, в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ, в 2017 году баллотировался на пост губернатора Севастополя.

Ранее на этом же участке уже проголосовали действующий глава государства Владимир Путин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #выборы2018 #бабурин
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