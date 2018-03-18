Выборы-2018: Бабурин проголосовал на избирательном участке в РАН

Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, выдвинутый на выборы президента РФ от партии «Российский общенародный союз», проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве. Кандидат приехал на избирательный участок с семьей.

Бабурин был вице-спикером Госдумы в созывах 1996-1999 и 2004-2007 годов, в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ, в 2017 году баллотировался на пост губернатора Севастополя.

Ранее на этом же участке уже проголосовали действующий глава государства Владимир Путин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.