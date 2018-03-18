Избирательные участки для россиян, находящихся за рубежом, работают в 144 странах — МИД

Избирательные участки для голосования находящихся за рубежом граждан России созданы в 144 государствах. Об этом сообщили в МИД РФ.

Всего создано 394 избирательных зарубежных участка в 144 странах. Для сравнения: на президентских выборах 2012 года работали 378 участков.

В дипведомстве отметили, что география досрочных выездных голосований была расширена. Их число возросло с 270 до 356 в 90 государствах. Участковые избиркомы возглавили 62 генконсула и 44 посла.

«В таких масштабах эта форма работы еще никогда не использовалась», — подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что впервые в истории организации зарубежных выборов были созданы избирательные участки в местах, пользующихся особой популярностью у российских туристов. Среди них Гоа, Пхукет, Паттайя, Сус, Хургада.