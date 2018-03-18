Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

У генерального консульства России в Алма-Ате собралось несколько сотен человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ. Очередь избирателей растянулась почти на 100 метров. Безопасность процесса голосования обеспечивают сотрудники полиции.

Избиратели сами не ожидали такого ажиотажа. Однако все они намерены дождаться своей очереди проголосовать из чувства гражданского долга.

Отмечается, что в 17 городах Казахстана открыты избирательные пункты. Все они работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени.