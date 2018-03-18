Выборы Президента 2018
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 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
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Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

Более 80% заключенных из «Крестов» проголосовали на выборах президента России

 Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Избирательные участки в Хабаровском крае завершили работу

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

Киев бойкотирует выборы из-за возможного недовольства итогами — Захарова

 Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах
Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

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12:23   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

Сотни россиян собрались у генконсульства в Алма-Ате, чтобы проголосовать на выборах

У генерального консульства России в Алма-Ате собралось несколько сотен человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ. Очередь избирателей растянулась почти на 100 метров. Безопасность процесса голосования обеспечивают сотрудники полиции.

Избиратели сами не ожидали такого ажиотажа. Однако все они намерены дождаться своей очереди проголосовать из чувства гражданского долга.  

Отмечается, что в 17 городах Казахстана открыты избирательные пункты. Все они работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени.

Автор: Виктория Разумовская
#казахстан #избиратели #выборы2018
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